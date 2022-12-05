Sportmenlik kazandı

Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda Engelliler Umut Spor Kulübü, Atatürk Anadolu Lisesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu arasında ’Tekerlekli Sandalye Basketbol Empati Müsabakaları’ gerçekleşti.

KSBÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay tarafından gerçekleştirilen turnuvanın ilk müsabakası, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can’ın start vermesiyle Engelliler Umut Spor Kulübü ve KSBÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu arasında oynandı.

İkinci müsabaka ise KSBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Hüseyin Özyurt’un start vermesiyle KSBÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu ve Atatürk Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti.

Programın sonunda turnuvaya katılan takımlara kupaları takdim edildi.