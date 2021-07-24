Spor salonuna kartlı geçiş sistemi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’na personel, sporcu ve ziyaretçi giriş kartı sistemi kuruldu.

Kartlı geçiş sisteminin kurulmasından sonra, spor salonuna giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağı ve yetkisiz kişilerin spor salonuna girişlerinin önüne geçilebileceği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, spor salonu girişine kurulan kartlı geçiş sistemi sayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından günlük sporcu, ziyaretçi sirkülasyonu ve veri sayısının izlenebileceğini belirtti. Sapmaz, “Sporcu ve ziyaretçilerin, spor salonumuza gelirken, yeni kimlik kartlarını yanında bulundurmaları gerekmektedir” dedi.