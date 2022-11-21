Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen spor çalıştayı sona erdi.

Çalıştay çerçevesinde şehirde spor, engelli sporları, okul sporları, Belediye Kütahyaspor, kulüplerin beklentileri, yapılabilecekler ve öneriler konuşulup fikirler ortaya kondu. Çalıştayın birinci oturumunda “Kütahya’da Herkes İçin Spor”, ikinci oturumunda “Kütahya’da Okul Sporları”, üçüncü oturumunda “Kütahya’da Engelliler ve Spor”, dördüncü oturumunda “Belediye Kütahyaspor’da Sürdürülebilir Başarı” konuları ele alındı.

Çalıştay, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın oturumlarda moderatörlük yapan Mustafa Demirdağ’a teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.

Belediye Kütahyaspor’un rahmetli başkanı Cahit Özel’in de anıldığı çalıştaya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ile ekibi, akademisyenler, spor kulübü yöneticileri, eski sporcular ve antrenörler ile çok sayıda davetli katıldı.