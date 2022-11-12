Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Yeşilay ile ortak projede buluşacak

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, Yeşilay Kütahya Şubesi ile ortak proje geliştireceklerini ifade etti.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakıf Yönetim Kurulu Başkan İhsan Tunçoğlu ve vakıfın Bayanlar Kurulu, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topcuoğlu ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkan İhsan Tunçoğlu, "Gençlerin meslek sahibi olmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği ve ortak projeler hakkında olumlu ve faydalı görüşmelerde bulunduk. Nezaketleri ve misafirperverliklerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bölgemizin en başarılı vakfı seçilmemizden dolayı onur duyuyoruz. Geniş çerçeveli hizmetlerimiz devam ediyor. Bu güne kadar üniversite öğrencilerine verdiğimiz burslarla yüzlerce gencimizin meslek sahibi olmalarına katkı sağlamanın kıvancı ve huzuru içindeyiz" dedi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topcuoğlu da, "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, Kadın Komisyonu Başkanı Zeliha Tunçoğlu ve yönetim kurulu ile vakıf üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.