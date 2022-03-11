Sokak lambalarına bakım ve onarım

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehir içinde aydınlatma amaçlı kullanılan dekoratif sokak lambalarının bakım ve onarımını tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdürlüğün sorumluluk alanlarında yer alan dekoratif sokak lambaların bakım ve onarımı tamamladı. Gazi Kemal Mahallesi’nde yapılan çalışma ile birlikte dekoratif amaçlı kullanılan sokak lambaları, hem şehrin dekoratif amaçlı görüntüsüne eski haline dönüştürülünce, hem de vatandaşlarımızın özellikle gece saatlerinde sokaklarda daha güvenli seyahat etme imkanlarını artırdı.

Makine İkmal Tesisleri’nde kurulan atölyede, sokak lambaları ve led özellikli sokak lambalarının tamir ve bakımları Kütahya Belediyesi tarafından yapılıyor. 2021 yılında faaliyete geçen atölye ile birlikte led özellikli sokak lambalarının yıllık bakım ve tamir masraflarından 3 milyon 500 bin lira kar elde ediliyor. Kütahya Belediyesi hizmet alanı içerisinde yapılan tüm hizmetlerinde ergonomikliği ön planda tutuyor ve gerek personel zenginliğini gerekse tesis zenginliğini maksimum seviyede kullanıyor.

415 adet sokak lambası sökülerek kurulan atölyede tamiri yapılırken, 378 adet sokak lambası ise bulunduğu noktada tamir ve bakımı yapıldı.

Kütahya’nın farklı noktalarında yer alan bin 380 adet bulunan dekoratif aydınlatma lambalarının tüm bakım ve tamirleri yapıldı.