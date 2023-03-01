Sokak hayvanlarının beslenme noktaları dezenfekte ediliyor

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, beslenme noktalarının dezenfekte işlemlerine düzenli olarak devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sahipsiz sokak hayvanlarına beslenmeden barınak teminine, tedaviden rehabilitasyona kadar her alanda sahip çıkmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizin farklı yerlerinde bulunan beslenme noktalarında dezenfekte ve genel temizlik işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla hijyen koşullarını sağlayan ekiplerimiz, can dostlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda beslenmelerine olanak sağlıyor.Başta beslenme, barınma ve tedavi gibi konularda sahipsiz sokak hayvanlarımızı ihmal etmeyen Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, planlanan program dahilinde faaliyetlerini sürdürecek" denildi.