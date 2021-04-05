banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Avcılar Belediyesine Fen işleri Soruşturması
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde besliyor.

KÜTAHYA 05.04.2021, 20:42
3
Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde besliyor.

4 yıldır bahçesinde sokak hayvanlarına baktığını belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, ’’Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Onların sağlık kontrollerini yaptırıyorum. Sokak hayvanlarının yaşamları çok zor. Amacım her zaman sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapmak. Bütün insanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyorum. İstedikleri sadece bir kap mama, bir kap su ve azıcık sevgi. Lütfen onların yaşamlarına destek olalım. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu