Sokak hayvanları için bir araya geldiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sokak hayvanları için bir araya geldi. Kış aylarında iklim şartlarının zorlaşması sonrasında, sokak hayvanları konusunda duyarlılığı bulunan ve her fırsatta yetişebildikleri alanlarda sokak hayvanlarına besleme yapan hayvanseverler, sorunların çözümü için bir araya geldi.

Sokakların, bütün itibariyle Dünya’nın hayvansız olmayacağını vurgulayan hayvanseverler, bu konuda da onların her birinin saldırgan yapıya sahip olduğu vurgusu yapılmasının da doğru olmadığını ifade etti. Kış aylarında özellikle bir kap su ve bir kap fazladan yiyecekeleri insanların kapı önlerine veya sokak başlarına koymalarını talep eden hayvanseverler bu konuda da belediyeden önümüzdeki günlerde destek isteyeceklerini belirttiler.