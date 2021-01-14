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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu
Kütahya’da sokağa çıkma yasağı esnasında durdurulan şüpheli aracın içerisinde bulunan iki şüpheliden birinin üzerinde bir miktar metamfetamin ve payp ele geçirildi.
KÜTAHYA 14.01.2021, 10:30
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Kütahya’da sokağa çıkma yasağı esnasında durdurulan şüpheli aracın içerisinde bulunan iki şüpheliden birinin üzerinde bir miktar metamfetamin ve payp ele geçirildi.Yunus Timlerince Hamidiye Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan H.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ve payp ele geçirildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden H.D. ile araç sürücüsü H.E.B isimli şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.
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