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Simavlı şehitler mezarları başında anıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde şehit Uzman Erbaş Emre Üçkan, J. Er İbrahim Kuru ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’yı kabirleri başında dualarla anıldı.

KÜTAHYA 12.06.2022, 11:54
Simavlı şehitler mezarları başında anıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde şehit Uzman Erbaş Emre Üçkan, J. Er İbrahim Kuru ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’yı kabirleri başında dualarla anıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve halkın katıldığı programda, din görevlileri, İbrahim Değmen, İsmail Akbaba, Ahmet Gümüş, Ali Demir ve Yeniköy görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından İlçe Müftüsü tarafından dua edildi.

Simavlı şehitler, Uzman Erbaş Emre Üçkan, J. Er İbrahim Kuru ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın kıymetli ailelerini ziyaret ettiklerini söyleyen Valisi Ali Çelik, “ Bir yandan evlat acısını, diğer yandan şehadetin gururunu yaşayan fedakar şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Rabbim milletimizi, evlatlarımızı hainlerin saldırılarından korusun, bu topraklardaki varlığımızı ilelebet daim eylesin” dedi.

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