Simavlı şehidin kabrini ziyaret eden vali, şehidin İzmir’deki ailesini de görüntülü aradı

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit polis memuru Uğur Sarıkaya’yı Simav ilçesi Yeşilçam köyündeki kabri başında dualarla andı. Vali Çelik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehidin İzmir’de yaşayan annesi Mukadder Sarıkaya’yı da görüntülü arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

2019 yılında Van’ın Edremit ilçesinde kendi aracıyla görev yerine giderken yaptığı kazada şehit düşen polis memuru Uğur Sarıkaya, kabri başında dualarla anıldı. Kütahya Valisi Ali Çelik, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin kabri başında dua etti. Şehidin İzmir’de yaşayan annesi Mukadder Sarıkaya’yı da görüntülü arayan Vali Çelik, başsağlığı dileklerini iletip, bir istekleri olup olmadığını sordu. Devletin ve milletin şehit ailelerinin daima yanında olduğunu belirten Vali Çelik, “Rabbim tüm şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun, bizleri onlara layık kılsın” dedi.