Simavlı Milli atlet Ankara’da 4’üncü oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, atletizm antrenörü Yıldıray Kaya tarafından yetiştirilen Milli atlet Sıla Ata, Ankara’da 81 ilden 685 sporcunun katıldığı Atatürk’ü anma koşusunda 4’üncü oldu.

Atletizm Antrenörü Yıldıray Kaya, Atatürk’ü anma koşusunda ilk üçe girmeyi hedeflediklerini, ancak çok az bir farkla 4’üncü olduklarını belirtti.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Milli atlet Sıla Ata ve antrenör Yıldıray Kaya ile gurur duyduklarını ifade etti. Sapmaz, “Milli atletimiz Sıla Ata, 2022 yılı Şubat ayında Taylant’ta yapılacak olan Dünya dağ koşusu şampiyonasında ülkemizi temsil edecek” dedi.