Simavlı kadın girişimcilerden yöresel ürün atağı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 7 girişimci kadının bir araya gelerek kurduğu ‘ Sınırlı Sorumlu Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı yapıldı.

Simav’a bağlı Demirciköy Beldesi’nin Çaysimav Mahallesi’nde, Simav Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan dua ile açılış yapılan kooperatifin kurdele kesme törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belde Belediye Başkanları, ilçe ve il dışından gelen girişimci-üretici katılımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, çoğunluğu Simav’da yetişen ürünlerin bulunduğu bir üretim merkezinde olduklarını ifade etti. Kaymakam Halim, “Çaysimav mahallemizde, bu yörenin insanları tarafından bir tarımsal üretim kooperatifi kuruldu. İnsanlar tekrar yöresel ürünlerin kıymetini bildiler, tekrar tarıma ve toprağa yöneliş oldu. Bir heyecan ve heves oluştu. Bizim de ülkemizde görmek istediğimiz, bu heves ve heyecandı. İnsanların yeniden yöresel ürünlerin kıymetini bilmesi, atadan, dede’den, nene’den ve büyüklerden öğrendikleri ürünleri yeniden yapmaya başlaması, kooperatifler eliyle sadece imalat değil, bunların önce bölge pazarlarına, sonra da ulusal pazarlara yönlendirilmesi çok güzel gelişmeler. Simav’da iki tane kadın kooperatifi kurulmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah, tarım konusunda çok güzel gelişmelerin eşiğindeyiz” dedi.

Demirciköy Belde Belediye Başkanı Cahit Onar, kadın girişimcilerin kooperatif kurmasına vesile olduklarını ifade etti. Başkan Onar “ Üretim ve istihdam alanında, yöremizin ürünlerinin burada pazarlanmasından ve üretilmesinden bizler de mutlu olduk. İşletmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kadın girişimci Melike Kırmızı, Simav’daki kadın girişimcilerinin kooperatif açılışına katıldıklarını belirterek, amaçlarının Türk kadınları olarak, il, ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Simav yöresel ürünleri kadın girişimcileri kooperatifinin açılış programına Tavşanlı ilçesinden katıldığını belirten Herbalist Halil Dalakçı, kendi yaptığı ürünlerden biri olan menisküs tedavisinde kullanılan doğal karışımın tanıtımı için geldiğini belirtti.

Akdeniz Şefler Kulübü adına katılan Bilal Yüregir, ilçede üretim yapan ve kendisini geliştirmek isteyen herkesin yanında olduklarını belirtti.

"Çocuklara ve gençlere katkı maddesiz, GDO’suz yiyecek"

Akdeniz Şefler Kulübü adına katılan Serkan Çalışkan, ahçı olarak yetişmek isteyen gençlere çağrıda bulundu.

Şef Tanju Akboğa, insanların aklında yer edinmek amacıyla, kadın girişimci kooperatiflerini sürekli gündemde tutacaklarını belirterek, hedeflerinin küçük çocuklara, gençlere katkı maddesiz, GDO’suz ve yöresel unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yedirmek olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla birlikte kendi aralarında topladıkları paralarla öğrenciler oyuncak alıp dağıttıklarını söyleyen Seda Gülsel, bu işin mutluluk verici bir davranış olduğunu ifade etti.

Kadın girişimcilerin atılımlarını ve çabalarını destekleyeceklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, bir çok yönden faydalı çalışmaların yapılmasından ve Simav’da çok çeşitli ürün gördüğü için, çok mutlu olduğunu belirtti. Baraner, “ Sağlıklı yaşam için kaynak burada, Bu sebeple Antalya’dan Kumluca ekibiyle birlikte geldim” dedi.

Sınırlı Sorumlu Simav Yöresel Ürünler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Yunus Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri kooperatifi için Türkiye’nin bir çok ilinden kadın kooperatiflerinin temsilcilerinin geldiğini ifade etti. Genel Müdür Erdoğan “ Simav ve yöremizin ürünlerinin burada üretimi yapılmakta ve ülke genelinde pazarlanmaktadır. Daha sonra Türkiye’den yurt dışına açılması için güzel bir kapı açtık” diye konuştu.

Program sonunda ‘Bir gülüşe umut ol’ sloganıyla, Seda Gülsel tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.