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Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

KÜTAHYA 08.06.2022, 09:21
Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Simav ilçesinden hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Nasuhağa Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerimler ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yapıp dua etti. Daha sonra hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı.

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