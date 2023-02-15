Simavlı dernekten deprem bölgesine yakacak desteği

Simav Kırvadililer Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından deprem bölgesine yaklaşık 3 bin çuval kesilmiş ve çuvallanmış yakacak odun, 20 çuval çıra gönderildi.

Kırvadi bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlardan deprem bölgesine yakacak konusunda büyük destek geldiğini söyleyen Simav Kırvadililer Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Üzeyir Kanık, “ Aksaz, Hisarbey, Kızılcık, Kiçir, Yeniköy ve Hacı Hüseyin Efendi köylerinden toplanan yaklaşık 3 bin çuval yakacak odun ve 20 çuval çıra hiç zaman geçirilmeden deprem bölgesine gönderildi” dedi.

Kanık, “Yakacak konusunda bize destek veren Kırvadi bölgesi muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Öte yandan depremin duyulmasının hemen ardından yardım konusunda harekete geçen Kırvadi bölgesi köy muhtarları topladıkları gıda, ısıtıcı, kışlık giyecek, battaniye, çocuk maması ve bezi gibi malzemeleri Simav Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan yardım toplama merkezine ulaştırarak deprem bölgesine gönderdikten sonra hava şartlarını da dikkate alarak en çok ihtiyaç duyulan konu haline gelen yakacak konusunda da çalışmasını sürdürmüş ve kısa sürede topladığı yakacak odunları çuvallayıp deprem bölgesine göndermiştir. Ayrıca Kırvadi bölgesi köy muhtarları köylerinde toplanan nakit yardımları da belirlenen deprem hesap numaralarına aktarmıştır” diye konuştu.