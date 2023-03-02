Simavlı çiftçiler, deprem bölgesine 73 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bağışı yaptı

Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun-Keçi Birliği Başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen deprem bölgesine canlı hayvan bağışı kampanyasına Simavlı çiftçiler tarafından 73 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bağışı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” Bilindiği gibi 6 Şubat tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde büyük zararlar meydana gelmiştir. Bu felaketin ardından bütün yurdumuzda yardım kampanyaları yapılmış ve halkımız ve kurumlarımız büyük yardımlar yapmıştır. Biz de Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 4 gönüllü arkadaşımızı bölgeye göndermiştik. Kahramanmaraş ilimizde hasar tespiti, hayvanların yem tedariki ve dağıtımı gibi pek çok konularda çalışan arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde geri döndüler. Bireysel ve kurumsal olarak yaptığımız yardım faaliyetleri dışında Kütahya Tarım İl Müdürlüğümüzün ve Damızlık Koyun-Keçi Birliği Başkanlığının koordinesinde deprem bölgesine canlı hayvan bağışı kampanyası yapıldı. Bu çerçevede köy ve kasabalarımıza haber göndererek canlı hayvan bağışı yapanların hayvanlarını nakliye araçları göndererek Veteriner Hekimlerimiz tarafından işletmelerinden alındı. Çiftçilerimiz tarafından toplam 73 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bağışı yapıldı. Beyce de bir hayvancılık işletmesinde toplanan hayvanlar Kütahya’ya götürülmüş, burada kesimi yapılan hayvanlardan elde edilecek etler Et ve Balık Kurumunca kavurma haline getirilecek ve bölgedeki depremzedelerin tüketimi için bölgeye gönderilecek. Sadece 1 günde 73 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bağışı yapan yardımsever çiftçilerimize, hayvanları köylerden toplamakta ve Kütahya’ ya ulaştırmakta ücretsiz olarak nakliye aracını tahsis eden, ayrıca da kendisi de hayvan bağışında bulunan Beyce köyümüzden Davut Bilgin’e, hayvan toplama ve Kütahya ya ulaştırma konusunda fedakarca mesai saati ve günü gözetmeyen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin hayırlarını kabul etsin’ dedi.