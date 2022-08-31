Simav’ın Sarı ve Mor Zeybekleri, Büyük Zafer’in 100. yılında Anıtkabir’e gitti

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Sarı ve Mor Zeybekler Yarenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Büyük Zafer’in 100. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk sundu.

Sarı ve Mor Zeybekler Yarenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yarenbaşı Rıza Mert, zaferin 100. yılında Anıtkabir’i Sarı ve Mor Zeybekler ile ziyaret ettiklerini söyledi.

Yarenbaşı Rıza Mert, yaptığı açıklamada, "Ziyaretin Zaferin 100. Yılı’na yakışır olmasını istedik. Sarı ve Mor Zeybekler olarak yerel kıyafetlerimizi giyerek atamızın huzuruna çıktık. Huzuruna çelenk koyarak saygı duruşu ve İstiklal marşımızı söyledik. Zaferin 100. Yılını doya doya yaşadık. Bizler Simav Sarı ve Mor Zeybekler olarak birçok sosyal imzaya attığımız gibi Atamızı da ziyaret ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zeybek oyunu hepimiz tarafından kabul edilerek, milli ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar tekemmül etmiş ve bedii bir şekil almıştır. Atatürk’ün bu sözlerini en iyi yaşatan ve yaşayan biz zeybekler Zafer’in 100. Yılı’nda Atamızı ziyaret ettik” dedi.