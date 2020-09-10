Simav’ın 40. camisi ibadete açılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsü içinde yapılmakta olan tatbikat camisinin yakın bir tarihte ibadete açılacağı bildirildi.

İmam Hatip Lisesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Ünal, 2019 yılı Şubat ayında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katılımıyla tatbikat camisinin temelini attıklarının belirtti. Ünal, “Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bünyesindeki kız ve erkek yurdu ile okul binalarının bulunduğu külliyenin içinde eksikliğini duyduğumuz tatbikat camisini en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız. Bu camiyi öğrencilerimizin yanı sıra, çevremizde bulunan evlerdeki vatandaşların da hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, pandemi sıkıntılarına rağmen Simav’da cami inşaatlarının devam ettiğini ifade etti. Aydın, "İlçe merkezi ve köylerinde olmak üzere 6 cami inşaatımız halen devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İmam hatip Lisesi tatbikat camisidir. En kısa zamanda hizmete açmayı düşünüyoruz. Bünyesinde imam lojmanı ile hafızlık eğitim bölümü de bulunan tatbikat camisi hem İmam Hatipli öğrencilere hitap edecek, hem de Beyce köyün ve Demirci köyün son bölümünde bulunan vatandaşlarımız burada ibadet edebileceklerdir. Çok ferah ve ahşap kaplamalı cami için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Devlet-millet işbirliği ile yapımı hızla devam eden, Simav’ın 40. camisi olacak Anadolu İmam Hatip Lisesi tatbikat camisinin açılışa gün saydığı belirtildi.