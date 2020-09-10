banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Simav’ın 40. camisi ibadete açılıyor

SİMAV İLÇESİNDEKİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KAMPÜSÜ

KÜTAHYA 10.09.2020, 10:50
2
Simav’ın 40. camisi ibadete açılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsü içinde yapılmakta olan tatbikat camisinin yakın bir tarihte ibadete açılacağı bildirildi.

İmam Hatip Lisesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Ünal, 2019 yılı Şubat ayında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katılımıyla tatbikat camisinin temelini attıklarının belirtti. Ünal, “Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bünyesindeki kız ve erkek yurdu ile okul binalarının bulunduğu külliyenin içinde eksikliğini duyduğumuz tatbikat camisini en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız. Bu camiyi öğrencilerimizin yanı sıra, çevremizde bulunan evlerdeki vatandaşların da hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, pandemi sıkıntılarına rağmen Simav’da cami inşaatlarının devam ettiğini ifade etti. Aydın, "İlçe merkezi ve köylerinde olmak üzere 6 cami inşaatımız halen devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İmam hatip Lisesi tatbikat camisidir. En kısa zamanda hizmete açmayı düşünüyoruz. Bünyesinde imam lojmanı ile hafızlık eğitim bölümü de bulunan tatbikat camisi hem İmam Hatipli öğrencilere hitap edecek, hem de Beyce köyün ve Demirci köyün son bölümünde bulunan vatandaşlarımız burada ibadet edebileceklerdir. Çok ferah ve ahşap kaplamalı cami için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Devlet-millet işbirliği ile yapımı hızla devam eden, Simav’ın 40. camisi olacak Anadolu İmam Hatip Lisesi tatbikat camisinin açılışa gün saydığı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0