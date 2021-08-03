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Simav’dan orman yangını bölgesine 3 arazöz desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinden, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana orman yangınına destek amaçlı 3 arazöz ve 6 itfaiye personeli gönderildi.

KÜTAHYA 03.08.2021, 16:55
Simav’dan orman yangını bölgesine 3 arazöz desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinden, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana orman yangınına destek amaçlı 3 arazöz ve 6 itfaiye personeli gönderildi.

Alınan bilgiye göre,Türkiye Belediyeler Birliği’nden Simav ilçesi, Çitgöl ve Demirci beldelerine gönderilen 7 ton su kapasiteli 3 arazöz ile Simav’dan 6 itfaiye personeli, Milas’a gitmek üzere yola çıktı.
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