Simav’dan orman yangını bölgesine 3 arazöz desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinden, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana orman yangınına destek amaçlı 3 arazöz ve 6 itfaiye personeli gönderildi.

Alınan bilgiye göre,Türkiye Belediyeler Birliği’nden Simav ilçesi, Çitgöl ve Demirci beldelerine gönderilen 7 ton su kapasiteli 3 arazöz ile Simav’dan 6 itfaiye personeli, Milas’a gitmek üzere yola çıktı.