Simav’dan İdlip’e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile 500 çuval un ile yüzlerce kışlık kıyafetin bulunduğu bir tır, İdlip’e gönderildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı desteği ve İnsani Yardım Vakfı Simav temsilciliği organizesi ile İdlip’e yardım kampanyası başlatıldı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan 500 çuval (25 ton) un ile yüzlerce kışlık kıyafet yüklü Simav’ın 4’üncü yardım TIR’ı dualar eşliğinde İdlip’e gönderildi. Cumhuriyet meydanındaki yardım gönderme duasına, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yardım gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, Suriye’nin İdlip şehrindeki İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti.

Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yardım kampanyasına destek olduklarını belirterek, katkılarından dolayı yardımseverlere teşekkür etti.

Törenin ardından, 50’er kiloluk 500 çuval (256 ton) un ve kışlık kıyafetlerin bulunduğu 4’üncü TIR, dualarla Hatay iline gitmek üzere yola çıktı.