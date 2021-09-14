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Simav’dan Buca Spor Akademisi’ne bir yıldız daha

İzmir Buca Spor Akademisi’ne üçüncü yıldız olarak, Simavlı 14 yaşındaki Yusuf Asaf Evcen’ın seçildiği bildirildi.

KÜTAHYA 14.09.2021, 10:21
Simav’dan Buca Spor Akademisi’ne bir yıldız daha

İzmir Buca Spor Akademisi’ne üçüncü yıldız olarak, Simavlı 14 yaşındaki Yusuf Asaf Evcen’ın seçildiği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, sporun her dalında yetişen gençlerle gurur duyduklarını belirtti.

Sapmaz, “Buca Spor Simav Futbol Okulu’ndan genç bir futbolcumuz daha profesyonelliğe adım attı. Spor Okulu’nun kuruluşunda kayıt olan ve tüm antrenmanlara katılarak devamlılık gösteren 2007 doğumlu Yusuf Saf Evcen, başarılı performansı ile Buca Spor Futbol Akademisi’ne seçildi. Futbolcu gencimize bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, antrenör Kemal Şafak Aksu ve ekibini kutluyoruz” dedi.

Simav’dan üçüncü akademi transferi olan Evcen’in eğitim ve futbol hayatına İzmir’de devam edeceği bildirildi.

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