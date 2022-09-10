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Simav’daki yangında 3 dekar zirai alan zarar gördü
Kütahya’nın Simav ilçesi Naşa beldesinde çıkan yangında 3 dekar zirai alan zarar gördü.
KÜTAHYA 10.09.2022, 20:08
Kütahya’nın Simav ilçesi Naşa beldesinde çıkan yangında 3 dekar zirai alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Naşa beldesindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Simav Orman İşletme Müdürlüğünce 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 16 personel ile müdahale edildi. Çevreye sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 3 dekar zirai alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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