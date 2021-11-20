Simav’daki meralarda gübreleme çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvanların ihtiyacı olan kaba yem ot üretiminin artırılması amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralarda gübreleme çalışmaları başlatıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Çitgöl merasında yapılan gübreleme çalışmasında, bitki olgunlaşmasını çabuklaştıran 3 bin kilogram DAP (18-46-0) gübre atıldığını belirtti. Tokdemir, “Çitgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından hazır edilen 4 traktör ve gübre atma makineleriyle atılan gübrelerle ot verimi artacaktır. İçinde yüzde 18 azot ve yüzde 46 fosfor bulunan DAP gübresinin besin elementleri, meralardaki bitkilerin daha iyi gelişmesini ve daha yüksek ot verimine ulaşmalarını sağlayacaktır. Meralarda yapılan gübreleme çalışmalarıyla, hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin daha fazla üretilmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımıza destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.