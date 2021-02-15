Simav’daki 4 beldenin nüfusu 2 binin altına düştü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ, Güney, Kuşu ve Naşa beldelerinin nüfusu yeni açıklanan verilere göre 2 binin altına düştü.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav ilçe merkezi başta olmak üzere 6 belde’nin nüfuslarında azalma olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, “İlçemize bağlı Akdağ beldesi bin 943, Güney beldesi bin 609, Kuşu beldesi bin 910, Naşa Beldesi bin 924 olarak, nüfusları 2 binin altına düşerken, Çitgöl beldesinin nüfusu 3 bin 516, Demirci beldesinin nüfusu ise 2 bin 522 oldu. Simav’a bağlı 83 köyün toplam nüfusu 22 bin 377 olarak belirlendi. İlçe merkezinin nüfusu ise 51 kişi azalarak 26 bin 436’ya indi. Simav geneli toplam nüfus 62 bin 237 kişi oldu” dedi.