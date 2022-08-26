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Simav’da Yaz Kur’an Kursları’nda mahremiyet eğitimi
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "Mahremiyet Eğitimi ve Çevre Bilinci" dersleri verildi.
KÜTAHYA 26.08.2022, 10:24
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "Mahremiyet Eğitimi ve Çevre Bilinci" dersleri verildi.
Vaiz Zeynep Öztürk, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş ve Vaiz Mustafa Bektaş tarafından gerçekleştirilen derslerde çok sayıda öğrenciye ulaşıldı.
Vücut mahremiyeti, oda ve özel eşya mahremiyeti, çevre bilinci gibi konuların anlatıldığı eğitimler bazı Yaz Kur’an Kursları ile Merkez Yeni Camii, Koyuncuoğlu Camii, Halilağa Camii, Naşa, Çitgöl, Demirci, Beyce ve diğer camilerde gerçekleştirildi.
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