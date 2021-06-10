Simav’da yangın: 2 ev ve 1 samanlık kül oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde çıkan yangında 2 ev bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samat köyü yolu üzerindeki Başdeğirmenler mevkiinde Salih Sivri ve Bayram Demirkan’a ait evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bir ev ile samanlığa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline Simav Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, asayiş ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı.