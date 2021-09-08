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Simav’da uyuşturucu operasyonu
Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı operasyon yapıldı.
KÜTAHYA 08.09.2021, 10:24
Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı operasyon yapıldı.
Alınan bilgiye göre, operasyonlarda 576 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 253 kök kenevir, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.