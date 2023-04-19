Simav’da üreticilere 4 bin 250 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Kütahya’nın Simav ilçesinde “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKEP) projesi çerçevesinde üreticilere 4 bin 250 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Bakanlığın “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKEP) projesi çerçevesinde üreticilerin tohum ve girdi maliyetlerini azaltmak için uyguladığı projeyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 bin 250 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu tedarik ettiklerini söyledi.

Müdür Tokdemir, “Geçtiğimiz yıllarda da yağlık ayçiçeği, nohut, buğday ve arpa gibi ürünlerin tohumlarını yüzde 75 hibeli ve yüzde 75 çiftçi destekli olarak çiftçilerimize teslim etmiştik. Bu yıl da yine bakanlığımıza tohum talebimizi ilettik. İl Müdürümüz ve Bakanlığımız da talebimizi uygun gördüler. İlçemizde 8 bin 500 dekar alanda ekilmek üzere yaklaşık 4 bin 250 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu ilçe Müdürlüğümüze geldi. Tohumlar en kaliteli, yöreye uygun ve yüksek verimli tohumlardır. Bu tohumları tek tek tartarak çiftçilerimize teslim edeceğiz. Dekara yaklaşık 450-500 gram civarında mibzerle ekim yeterli gelmektedir. Çiftçilerimizden geçtiğimiz günlerde taleplerimizi muhtarlar vasıtasıyla toplamış ve listelerimizi hazırlamıştık. Buna göre dekara yaklaşık 500 gram hesabına göre çiftçilerimizin müracaat miktarlarına göre üreticilerimize teslim edilecek tohumları tek tek tartarak her üreticimize köylerinde teslim edeceğiz. İlçemizde 4 yıldır uyguladığımız yağlık ayçiçeği projesi oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Genellikle göl arazisine ekilen yağlık ayçiçeği tohumundan dekarda yaklaşık 250- 300 kilogram ürün alınmaktadır. Bin 200 civarında çiftçimizin yararlanacağı bu projeyle 8 bin 500 dekar alandan 2 bin-2 bin 500 ton civarında yağlık ayçiçeği rekoltesi beklemekteyiz. Bu da ilçemiz çiftçilerinin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu projede üreticilerimize verilen yüksek verimli ve kaliteli tohumlar yüzde 75 Bakanlığımız hibeli ve sadece yüzde 25 çiftçi katkısı alınarak teslim edilmektedir. Muhtarlarımıza ulaşarak köylerinde ilan ettirip ÇKS ye kayıtlı çiftçilerin ve yağlık ayçiçeği alacak kişilerin listelerini istedik ev başvuru listeleri bu şekilde hazırlandı. Yaklaşık bin 200 çiftçimizin yararlanacağı projemizin ilçemize hayırlı olmasını ve çiftçilerimize de bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum’ dedi.