Simav’da TUBİM tarafından 131 anne ve anne adayına eğitim verildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince Simav ilçesinde 131 veli ve okul öğretmenine eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce Simav ilçesinde Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli ve öğretmenlere yönelik 14 anne adayı olmak üzere toplamda 33 kişiye, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulunda veli ve öğretmenlere yönelik 7 anne adayı olmak üzere toplamda 17 kişiye, Atatürk İlkokulunda veli ve öğretmenlere yönelik 41 anne ve anne adayına, Osmanbey Ortaokulunda veli ve öğretmenlere yönelik 40 anne ve anne adayı olmak üzere Simav ilçesinde toplamda 131 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapılmış "İki Ekmek" isimli kısa filmi izlettirilmiş, "UYUMA" uygulaması tanıtımı yapılmıştır” denildi.