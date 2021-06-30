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Simav’da traktör kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KÜTAHYA 30.06.2021, 17:28
Simav’da traktör kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Simav’a bağlı Küplüce köyü kırbudak mevkiinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Halil Mete (61) yönetimindeki traktör, devrildi. Kazada, traktör altında kalan Halil Mete, hayatını kaybetti.

Traktörün altından çıkarılan Mete’nin cenazesi Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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