Simav’da Temel Robotik ve Kodlama kursu

Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunda Temel Robotik ve Kodlama kursu açıldığı bildirildi.

Öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması ve kendilerini daha iyi geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Sarıkaya nezaretinde Çitgöl beldesi Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunda açılan Temel Robotik ve Kodlama kursuna 20 öğrenci katılıyor.(MA-EFE)