Simav’da ’Tavuk vebası’ taraması

Kütahya’nın Simav ilçesinde Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personellerince, Avian Influenza (Tavuk vebası) hastalığına karşı kanatlı hayvanlardan numune alınarak tahlil için ilgili enstitüye gönderildiği bildirildi.

Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personelleri tarafından ilçeye bağlı Hasanören, Kapıkaya, Sarkatlar ve Yağıllar köylerinde Avian influenza (Tavuk vebası) aktif survey çalışması için numuneler alınarak ilgili enstitüye gönderildi.

Bu arada ilçede koyun, keçi desteklemeleri çalışmalarına teknik ekiplerce devam edildiği belirtildi.