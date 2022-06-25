Simav’da şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde yıl dönümlerinde şehit mezarları ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Yeni Mahalle Mezarlığında bulunan şehitlerin mezarları Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm Ufuk Ayten ve şehit aileleri tarafından ziyaret edildi.

Şehit kabirlerinin başında Yeni Camii İmam Hatibi İbrahim Değmen tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, Müftü Hasan Serçe de tüm şehitler için dua etti. Daha sonra heyet tarafından şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.