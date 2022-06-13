banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Simav’da sebze ve meyveler sağanak yağmur ve doludan zarar gördü

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçen hafta Yeşilköy, Kalkan ve Gökçeler köylerinin bulunduğu bölgede yaşanan ani sağanak yağmur ve dolu yağışlarının verdiği zararı yerinde inceledi.

KÜTAHYA 13.06.2022, 13:23
Simav’da sebze ve meyveler sağanak yağmur ve doludan zarar gördü

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçen hafta Yeşilköy, Kalkan ve Gökçeler köylerinin bulunduğu bölgede yaşanan ani sağanak yağmur ve dolu yağışlarının verdiği zararı yerinde inceledi.

Söz konusu üç köyün tarım alanlarındaki sebze fideleriyle kiraz ve vişne gibi meyve ağaçlarının doludan olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Bütüner, “Dolu zararı kadar bir başka önemli durum da söz konusu tarım alanlarının her türlü zarara karşı tarım sigortası yaptırılmamış olmasıdır” dedi.

Yağan dolunun çiftçilerin sebze ve meyvelerinin zarar görmesine, bazı seraların da hasar almasına neden olduğuna dikkat çeken Bütüner,” Çiftçilerimiz arazilerinin veraset intikali olmadığından tarım sigortası yaptıramamıştır. Simav Ziraat Odası olarak tüm çiftçilerimize geçmiş olsun derken, yaşanan zararın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu