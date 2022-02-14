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Simav’da Satranç Aday Hakem Kursu
Kütahya’nın Simav ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde TSF Kütahya İl Temsilciliği organizasyonunda Satranç Aday Hakem Kursu açıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 14.02.2022, 10:04
Kütahya’nın Simav ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde TSF Kütahya İl Temsilciliği organizasyonunda Satranç Aday Hakem Kursu açıldığı bildirildi.
Uluslararası hakemlerden Bilge İbrahim Özel tarafından verilen Satranç Aday Hakem Kursu 3 gün sürecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerler hakem satranç turnuvalarında görev alabilecekler. (MA-EFE)