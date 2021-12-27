Simav’da sahte alkol denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan alkol uygulamasında kaçak ya da sahte alkol tespit edilmediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Defterdarlığı personelleri ile birlikte ilçe merkezindeki 9 tekel bayii ve işletmeler ile depolarında denetim yaptı. Denetimlerde kaçak ya da sahte alkol bulunmadığı belirtildi.