Simav’da sabah namazı sonrası kar ve yağmur duası

Kütahya’nın Simav ilçesinde havaların kurak gitmesi nedeniyle sabah namazı sonrası kar ve yağmur duası yapıldı.

İlçede kar ve yağmur duası yapmak üzere vatandaşlar sabah namazında eski garaj yeni camiine akın etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, tesbihat, okunan hatimlerin duasının yapılması, kar ve yağmur duası ile devam etti. Dua sonrası vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.