Simav’da ortaokul öğrencilerine ÇEDES programı

Simav İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik program gerçekleştirildi.

Simav İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Osman Aslan’ın Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirdiği programa Osmanbey Ortaokulu öğrencileri ve görevli öğretmenleri Fatma Aysu katıldı.

Programda İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, öğrencilere, "Okulda, evde, hayatta sorumluluk bilinci, yaradılış amacımız ve dini sorumluluğumuz" konusunu anlattı.

Programın sonunda çay ve çerez eşliğinde yapılan çay sohbetinin ardından öğrenciler, Diyanet Gençlik Merkezimizdeki masa tenisi ve diğer oyun araç gereçleriyle oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdiler.