Simav’da ortaokul öğrencilerinden depremzede çocuklara oyuncak

Simav İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu Öğreticileri Fadime Yalçın, Vildan Ildız ve Rukiye Aslan rehberliğinde bir araya gelen ortaokul öğrencileri, deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak gönderdiler.

Merkez Yeni Camiinde toplanan Müftülük personeli ve öğrenciler öncelikle hediyelerin ve oyuncakların üzerine yapıştıracakları notları hazırladılar. Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ile oyuncak alan ortaokul öğrencileri, hazırladıkları notları yapıştırdıkları oyuncakları paketleyip, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için Simav Belediye Kültür Merkezine teslim ettiler.