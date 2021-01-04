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Simav’da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı başladı
Kütahya’nın Simav ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 209 tablet bilgisayarın Okul Müdürleri tarafından öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 04.01.2021, 11:19
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 209 tablet bilgisayarın Okul Müdürleri tarafından öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden canlı derslerden olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Kaymakam Halim, “ Elverişsiz sosyal koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar seti ve internet erişimi sağlayacak SİM kartlar gönderildi. İlk etapta, ilçemiz okullarında öğrenim gören 209 öğrenciye tabletleri teslim edildi” dedi.
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