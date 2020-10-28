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Simav’da ödüllü slogan yarışması

SİMAV’DA ÖDÜLLÜ SLOGAN YARIŞMASI

KÜTAHYA 28.10.2020, 10:56
Simav’da ödüllü slogan yarışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp toplama araçlarına yazılmak üzere, ödüllü slogan yarışması düzenlendiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) 1 milyon 20 TL karşılığında yeni alınan 3 adet çöp toplama aracında kullanılmak üzere, temizlik sloganı yarışması düzenlediklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Vatandaşlarımız 30 Ekim tarihine kadar, temizlik ile ilgili sloganlarını 0 543 274 43 43 numaralı WhatsApp hattımızda bizimle paylaşıp yarışmamıza katılabilirler. Bu yarışma sonunda kazanan vatandaşlarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak” dedi.

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