Simav’da Mevlidi Nebi programı

Simav İlçe Müftülüğünce "Mevlidi Nebi Haftası" ve "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle program düzenledi.

Firuze Düğün Salonundaki programa, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, resmi kurum ve kuruluşların daire amirleri ve personelleri, din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal’ın konuşmacı olarak katıldığı program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından Müftülük Murakıbı Ertuğrul Takak’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe’nin açılış konuşması, konferans ve sinevizyon gösterisi ile devam eden program, Yeni Camii Görevlisi İsmail Ak’ın yaptığı okunan hatimlerin duası, Kaymakam Karaloğlu’nun konuşmacı Rektör Kazım Uysal’a hediye ve çiçek takdimi, sonrasında yemek ikramı ile sona erdi.