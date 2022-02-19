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Simav’da Mevlid-i Nebi yarışmasına katılacak öğrenciler bilgilendirildi
Simav İlçe Müftülüğü personeli tarafından Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına başvuran öğrenciler yarışma hakkında bilgilendirildi.
KÜTAHYA 19.02.2022, 10:29
Simav İlçe Müftülüğü personeli tarafından Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına başvuran öğrenciler yarışma hakkında bilgilendirildi.
Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Gençlik Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, Gençlik Koordinatörü Kuran Kursu Öğreticisi Kadriye Çakmak, Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına başvuran öğrencileri okullarında ve Gençlik Merkezinde ziyaret ederek yarışma hakkında bilgilendirme yaptılar.(MA-EFE)