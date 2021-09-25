banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

Simav’da ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe gençlik kolları tarafından Yeni Mahalle Parkı’nda düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

KÜTAHYA 25.09.2021, 10:32
Simav’da ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe gençlik kolları tarafından Yeni Mahalle Parkı’nda düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ sloganıyla başlatılan gençlik buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Kulat “ Gençlerimizle Dünya’yı, ülkemiz Türkiye’yi, ilimiz Kütahya’yı ve ilçemiz Simav’ı ilgilendiren konular üzerinde konuştuk. Genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla istişare etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programlarımızı, ilçemizin diğer mahallelerinde de yapacağız. Liderimizin izinde ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

İlk olarak Yeni Mahalle Parkı’nda başlatılan‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’buluşmasına, Ak Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanı Üsame Doğan, Simav Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can ve gençler katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0