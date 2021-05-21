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Simav’da kurusıkı tabanca operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri icra edilen güvenlik uygulamaları esnasında, durumundan şüphelenen bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

KÜTAHYA 21.05.2021, 10:56
Simav’da kurusıkı tabanca operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri icra edilen güvenlik uygulamaları esnasında, durumundan şüphelenen bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarında, şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. O.B. isimli şahsın üzerinde Zoraki marka mod 914 – T model kurusıkı tabanca yakalandı.

Taşıma belgesi olmayan kurusıkı tabancaya el konulduğu bildirildi.
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