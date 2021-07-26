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Simav’da kumar operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA 26.07.2021, 10:06
Simav’da kumar operasyonu
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda kumar oynanan bir lokal, polis ekiplerince denetlendi. İçeride 9 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masadaki 6 bin 805 TL ve oyun kartları muhafaza altına alınarak, yasal işlem başlatıldı.
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