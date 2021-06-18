Simav’da jeotermal ana hat yenileme çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları ile ilçe merkezi arasındaki jeotermal ana hattın yenileme çalışmaları için ilk adım atılarak, boru alım sözleşmesi imzalandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal ana hat yenileme çalışması için, İzobor şirketiyle 7 milyon 237 bin TL tutarında bir sözleşme imzalandığını belirtti.

Başkan Biçer, “Eynal Kaplıcaları ile ilçemiz arasında bulunan jeotermal ana hattımızın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, yenileme çalışmaları için ihale süreçlerini tamamlayıp paket boru alımlarını geçekleştiriyoruz. Kış aylarında sıkça yaşadığımız boru patlaklarını sona erdirerek abonelerimize kesintisiz enerji akışını sağlamak amacıyla, İzobor Boru İmalat Jeotermal İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketiyle 21 Mayıs 2021 tarihindeki ihale gereği 7 milyon 237 bin 008 Liralık bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeye göre 5 bin 640 metre paket çelik boru ve ek parçaları alınacak. Yakın bir tarihte jeotermal ana hattımızı değiştirmeye başlayacağız. Simav Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla finanse edilecek olan yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.