Simav’da ithal edilen hayvanların karantina, aşılama ve kan alma işlemleri

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yurtdışından ithal edilen hayvanların karantina, aşılama ve kan alma işlemlerini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yurtdışından ithal edilen hayvanların karantina, aşılama ve kan alma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üreticilerimize, yetiştiricilik ve hastalıklar ile ilgilide bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.