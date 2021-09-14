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Simav’da “İlköğretim Haftası” kutlamaları başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde “İlköğretim Haftası” nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konularak kutlamalar başlatıldı.

KÜTAHYA 14.09.2021, 10:06
Simav’da “İlköğretim Haftası” kutlamaları başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde “İlköğretim Haftası” nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konularak kutlamalar başlatıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, beraberindeki öğretmenler Duygu Yaşar ve Ömer Sarı ile birlikte çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunun ardından Müzik Öğretmeni Nilgün Doğan yönetiminde İstiklal Marşı söyletildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, amaçlarının ilköğretim çağındaki öğrencilerine okulu sevdirmek, okula uyum sağlamalarına yardımcı olmak, okulun önemini ve gerekliliğini anlatmak olduğunu belirtti. Şirrikçi, “Hafta boyunca okuma yazmanın önemi, okur-yazar olmanın bireye ve ülkeye katkısı temalı panel, konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek. Okullarımızda yapılacak faaliyetler Covid-19 tedbirleri kapsamında yürütülecektir” dedi.

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