Simav’da ilk yardım kursu

Kütahya’nın Simav ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından acil durumlarda ilk yardım yapabilecek bireylerin oluşmasının sağlanması amacıyla İlk Yardım Kursu açıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında 26 kişinin katıldığı toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursunda, Kurs Öğretmeni Lütfiye Parlak tarafından kursiyerlere, ilk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması, ayrıca hasta, yaralı taşıma teknikleri konularında hem teorik, hem de uygulamalı anlatımlarla eğitim veriliyor.(MA-EFE)